Путин заявил о стремлении Москвы к скорейшему завершению конфликта на Украине

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Россия не ставит целью "раскрутить маховик" конфликта на Украине и стремится к его скорейшему завершению, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наша цель - не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться", - сказал Путин журналистам в четверг.

Он отметил вместе с тем: "мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено". "И чем быстрее, тем лучше, конечно", - подчеркнул президент.

Говоря о ходе боевых действий, президент добавил: "ну а что касается того, что и как происходит... Я уже много раз говорил: интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям".

Кроме того, Путин заявил, что Москва будет иметь в виду поставки на Украину системы Patriot и заверил, что противоядие к этому оружию найдется.

"Что касается Patriot, то это достаточно старая система, она не работает так, как скажем, наша С-300. Но, тем не менее, те, кто нам противостоят, исходят из того, что это оборонительное оружие - ну, и ладно. Просто будем иметь это в виду", - сказал Путин, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"И противоядие всегда найдется", - добавил он. По мнению главы государства, обещанные поставки американских ЗРК только затягивают конфликт на Украине. "Те, кто это делают, делают это зря. Это просто затягивание конфликта - вот и все", - сказал Путин.

Путин также отметил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной. "Все вооруженные конфликты заканчиваются так или иначе какими-то переговорами на дипломатическом треке. А мы и не отказывались никогда. Это руководство Украины само себе запретило вести переговоры", - сказал глава государства.

По его мнению, это выглядит несколько необычно и даже странно. "Тем не менее, рано или поздно, конечно, любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придёт к тем, кто нам противостоит, тем лучше. Мы-то от этого никогда и не отказывались", - заявил Путин.