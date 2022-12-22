NASA запланировало показать возможности телескопа Hubble по коррекции орбиты спутников

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует использовать обсерваторию Hubble для демонстрации технологий коррекции орбиты космических аппаратов, следует из текста запроса, опубликованного на сайте агентства о перспективных контрактах.

"NASA ищет компании, заинтересованные в демонстрации коммерческих возможностей коррекции орбиты спутниковых аппаратов и рассматривает возможность использовать для этого в течение следующих нескольких лет космический телескоп Hubble", - говорится в тексте запроса космического агентства.

Согласно тексту запроса, все компоненты, необходимые для осуществления миссии, в том числе ракета-носитель, космический аппарат и экипаж, если он потребуется, должна на безвозмездной основе предоставить компания, а также покрыть все расходы на ее проведение. Специалисты Центра космических полетов имени Годдарда, со своей стороны, предоставят техническую информацию для успешного осуществления сближения, стыковки и коррекции орбиты.

В своей заявке компании должны будут отразить концепцию миссии: технические решения для её проведения, время нахождения аппарата в пристыкованном к телескопу состоянии, планируемое количество коррекций орбиты, анализ рисков для телескопа, а также вероятность успеха подобной миссии.

Причиной проведения подобной миссии NASA называет необходимость продемонстрировать возможность обслуживания, перемещения и сведения с орбиты аппаратов, чьи миссии на орбите подходят к концу.

На данный момент Hubble, запущенный в 1990 году "продолжает успешно проводить научные исследования, находясь на орбите около 540 км. Примерно к 2025 году высота его орбиты снизится до 500 км, что сделает сближение аппаратов для стыковки с телескопом более опасным".

По прогнозам управления, Hubble "вернётся в атмосферу земли в середине 2030-ых, если его орбита не будет скорректирована".