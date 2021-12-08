Специалисты НАСА вернули телескоп Hubble к работе

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Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты НАСА смогли восстановить работу оборудования космического телескопа Hubble, которое было переведено в безопасный режим из-за проблем с внутренней коммуникацией аппарата в октябре этого года, об этом сообщило НАСА.

"Команда специалистов, занимающаяся космическим телескопом Hubble, вернула спектрограф с функцией формирования изображения к работе в понедельник, 6 декабря, теперь инструмент собирает научные данные вместе со всеми четырьмя активными инструментами. Специалисты не нашли новых проблем с синхронизацией передачи данных с момента начала мониторинга 1 ноября", - говорится в сообщении НАСА.

"Специалисты продолжат прорабатывать и испытывать изменения, внесенные в программное обеспечение инструмента. Они помогут продолжать проведение научных исследований даже если телескоп будет испытывать проблемы с синхронизацией передачи сигналов в будущем", - отмечается в сообщении.

В течение немногим более месяца нахождения аппарата в безопасном режиме специалисты постепенно возвращали к работе инструменты телескопа - камеру ближнего инфракрасного диапазона и многоцелевой спектрометр NICMOS, спектрографы, сенсоры и камеры, установленные на Hubble.

26 октября этого года НАСА сообщило, что космический телескоп Hubble был переведён в безопасный режим из-за проблем с внутренней коммуникацией.

"Инструменты Hubble для проведения научных исследований переведены в безопасный режим в понедельник (25 октября - ИФ) из-за проблем с синхронизацией с внутренней коммуникацией телескопа. Научные исследования приостановлены на время расследования причин проблемы специалистами. Сами инструменты находятся в хорошем состоянии", - говорилось в сообщении.

В июне этого года телескоп Hubble приостанавливал свою работу из-за сбоя в работе системы. Тогда все приборы телескопа были также переведены в безопасный режим.

Hubble был запущен в 1990 году. За 31 год своей работы телескоп провел более 1,5 млн исследований Вселенной, на основе которых было подготовлено более 18 тыс. научных работ.