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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Комитет в Конгрессе рекомендовал Минюсту запретить занятие Трампом поста президента

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Специальный комитет Палаты представителей по расследованию нападения на Капитолий 6 января 2021 года и роли в нем экс-президента США Дональда Трампа опубликовал окончательный отчет, завершающий расследование, которое длилось полтора года, сообщили американские СМИ.

CNN отмечает, что одной из рекомендаций является введение запрета на занятие Трампом поста президента. Как сообщалось, он уже объявил, что выдвигает свою кандидатуру на президентский пост на выборах 2024 года. СМИ отмечают, что эти рекомендации носят символический характер и не имеют никакого юридического значения, так что Минюст не обязан принимать их к исполнению.

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Подготовленный комитетом 845-страничный отчет основан на более чем тысяче опросов свидетелей, собранных документах, включая электронные письма, текстовые сообщения, телефонные записи, сообщает телеканал CNN.

Издание The Hill пишет, что публикация отчета "ознаменовала важный момент в стремлении комитета доказать американскому народу, что Трамп был в центре заговора (6 января 2021 года - ИФ) с целью удержаться в Белом доме".

Председатель комитета Бенни Томпсон написал в предисловии к отчету: "Основываясь на информации, представленной на наших слушаниях ранее в этом году, мы представим новые выводы о кампании давления Трампа на чиновников местного уровня вплоть до его вице-президента, организованной и разработанной исключительно для того, чтобы подавить волю избирателей и удержаться на посту после окончания его срока полномочий".

The Hill отмечает, что комитет рекомендовал Минюсту провести расследование деятельности Трампа по четырем пунктам, в том числе по обвинению в подстрекательстве, содействии мятежу и воспрепятствовании официальному разбирательству.

Штурм Капитолия

6 января 2021 года сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне, в результате беспорядков как минимум пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на президентских выборах 2020 года. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.

США Дональд Трамп
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