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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря, передают в пятницу южнокорейские СМИ со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Южной Кореи.

По данным комитета, Пхеньян произвел пуск двух баллистических ракет малой дальности из района аэродрома Сунан в Пхеньяне в 16:32 по местному времени (10:32 по московскому).

18 декабря Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил, что обнаружил запуски двух баллистических ракет средней дальности из Тонгчан-ри в Японское море. Ракеты пролетели около 500 км, сообщили южнокорейские военные.

Северная Корея в 2022 году осуществила более 60 испытательных пусков различных ракет, в том числе трех межконтинентальных.

КНДР Южная Корея Японское море
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