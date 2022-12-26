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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

В Южной Корее зафиксировали нарушение демаркационной линии, предположительно, дронами КНДР

В Южной Корее зафиксировали нарушение демаркационной линии, предположительно, дронами КНДР
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Фото: АР/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Южнокорейские военные в понедельник засекли несколько воздушных объектов, вероятно, беспилотников КНДР, которые без разрешения пересекли демаркационную линию между Южной и Северной Кореей, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

В свою очередь южнокорейское командование подняло в воздух истребители и вертолеты, чтобы сбить эти объекты. Также военные передавали предупредительные сообщения и произвели предупредительные выстрелы.

По данным Yonhap, полет БПЛА проходил в районе городов Кимпхо и Пхаджу, а также острова Канхвадо, что привело к приостановке гражданского авиасообщения в этой зоне.

Однако неизвестно, оснащены ли эти беспилотники вооружением.

"Мы также смогли увидеть эти объекты невооруженным глазом. В настоящий момент операция против беспилотников продолжается", - заявил неназванный представитель Объединенного комитета начальников штабов.

Также южнокорейские военные направили на место событий самолет KA-1, но тот по неизвестным причинам потерпел крушение в провинции Канвондо в 140 км к востоку от Сеула. Оба пилота благополучно катапультировались.

Агентство напоминает, что ранее власти Южной Кореи заявляли о появлении северокорейских беспилотников к югу от демаркационной линии в 2014 и в 2017 годах.

Южная Корея КНДР
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