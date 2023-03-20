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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Глава Запорожской области сообщил о выдаче паспортов РФ почти трети населения

Такие паспорта с мая 2022 года получили 164 577 человек

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Почти треть жителей Запорожской области получили российские паспорта, процедура оформления гражданства занимает не больше 15 дней, сообщил в Telegram врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Военная операция на Украине

"Всего с мая 2022 года принято 188 964 заявления. Уже получили паспорта более 30% жителей Запорожской области - 164 577 человек. На данный момент жители региона получают документы на руки в течение 10-15 дней", - написал он.

По словам Балицкого, в Запорожской области работает 16 стационарных отделов и два мобильных подразделения приема и выдачи документов. В течение 10 дней запланировано дополнительно открыть еще два стационарных подразделения в городах Васильевка и Молочанск.

"Запланировано создание шести мобильных выездных групп по документированию граждан в удаленных и приближенных к линии боевого соприкосновения районах. Прорабатывается вопрос открытия отделов в селах Константиновка и Великая Белозерка", - добавил врио губернатора.

Жителям Украины предоставляют российское гражданство по упрощенной схеме, в соответствии с указом президента Владимира Путина. От уплаты пошлины их освободили. Выдача паспортов в Херсонской и Запорожской областях началась 11 июня 2022 года. В понедельник на расширенном заседании коллегии МВД президент поднял вопрос об ускорении выдачи паспортов жителям новых российских регионов.

Запорожская область Евгений Балицкий МВД Васильевка Молочанск
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