В США 15 человек погибли на фоне сложных погодных условий

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Минимум 15 человек погибли в семи штатах США из-за зимнего шторма и резкого снижения температуры, сообщает в субботу CNN.

По данным телеканала, большая часть случаев гибели людей связана с дорожными авариями. В Канзасе в ДТП погибли три человека, в Кентукки - еще трое, в Миссури - один человек, в Огайо - четверо. Одна авария со смертельным исходом произошла в Висконсине, еще один случай гибели на фоне экстремальной погоды зафиксирован в Теннесси. В штате Нью-Йорк два человека скончались, не дождавшись скорой помощи.

Ранее сообщалось об отмене тысяч авиарейсов в преддверии католического Рождества из-за метели, ледяных дождей и сильного ветра.