В США на фоне зимнего шторма зафиксирован рекордный за десять лет спад добычи газа

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Добыча природного газа в США в пятницу, 23 декабря, упала примерно на 10% по сравнению с предыдущим днем из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, температура в основных районах добычи газа, в том числе в штате Техас, который является главным поставщиком, упала ниже нуля. Это привело к обледенению труб и приостановке добычи.

При этом отмечается, что внутренний спрос вырос до самого высокого дневного уровня с начала 2019 года.

Резкое похолодание и снежные бури накрыли на этой неделе на ряд регионов США - от тихоокеанского Северо-Запада до Новой Англии и побережья Мексиканского залива, а также Канаду. Сложные погодные условия, которые, как ожидается, сохранятся до 26 декабря, что может привести к сокращению объемов экспорта СПГ с побережья Мексиканского залива.

США являются крупным экспортером СПГ и его ключевым поставщиком в Европу, поэтому сбои в работе портов могут сказаться на глобальном рынке, отмечал ранее Bloomberg.