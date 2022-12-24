В США отменили тысячи рейсов в преддверии Рождества из-за непогоды

Баффало, штат Нью-Йорк Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Мощный зимний шторм, охвативший большую часть территории США на этой неделе и принесший метели, ледяные дожди и сильный ветер, создал хаос в преддверии католического Рождества, передает агентство Associated Press.

В некоторых частях страны наблюдаются перебои с электричеством, поскольку в результате погодных явлений обрушены линии электропередач. Согласно сайту PowerOutage, который отслеживает отчеты коммунальных служб, к ночи с пятницы на субботу перебои в подаче электроэнергии затронули более миллиона домохозяйств и предприятий.

По данным сайта FlightAware, тысячи рейсов отменены в США и в Канаде. В частности, в США в пятницу отменили 5 700 рейсов внутри страны, и это произошло за день до Рождества - в это время аэропорты традиционно загружены. В Канаде национальный авиаперевозчик WestJet в пятницу отменил все авиарейсы в международном аэропорту Торонто, в самой крупной и загруженной воздушной гавани страны. Всего в этом аэропорту отменили более 30% вылетающих и прибывающих в страну рейсов.

Несколько человек за сутки погибли в ДТП в США. В частности, на одной из автомагистралей в Огайо столкнулись около 50 машин, два человека погибли. В штате Миссури водитель не справился с управлением, и автомобиль занесло в ручей, и еще три человека погибли в аварии в Канзасе - там заледенели дороги после шторма. Некоторые крупные автомагистрали по всей стране перекрыты в целях безопасности.

В Национальной метеорологической службе США заявили, что шторм оказался почти беспрецедентным по своим масштабам и простирался от Великих озер близ Канады до реки Рио-Гранде вдоль границы с Мексикой. По данным метеорологов, около 60% населения США столкнулись с какими-либо предупреждениями, связанными с непогодой.

Температура упала резко ниже нормы на значительной части территории страны. Ожидается, что низкие температуры и порывистый ветер в праздничные выходные приведут к "опасно холодному ветру" на большей части центральной и восточной частей США, и создают потенциально опасные для жизни условия.

Как говорится в сообщении метеорологической службы, "в некоторых районах пребывание на открытом воздухе может привести к обморожению за считанные секунды".

Выпавшие осадки угрожают жителям северо-востока США прибрежными и внутренними наводнениями, в результате ледяного дождя тонким слоем льда покрыта большая часть северо-запада Тихого океана. Предупреждения о заморозках выпустили даже в штате Флорида. В штате Орегон на севере США открыли многочисленные приюты для бездомных. На этот штат обрушился мощный снегопад и ледяной дождь. Дороги затоплены в Нью-Йорке и в Бостоне.