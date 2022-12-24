В ходе беспорядков в Париже задержаны 11 курдов, ранены более 30 полицейских

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Столкновения курдских демонстрантов с полицейскими в Париже в субботу завершились задержанием 11 протестующих и легкими ранениями 31 сотрудника полиции, сообщает BFM TV.

По данным телеканала, в ходе беспорядков были перевернуты по меньшей мере четыре автомобиля, один из них был подожжен. Также сообщается о разбитых окнах на пути следования демонстрантов.

Префект парижской полиции Лоран Нуньес заявил BFMTV, что демонстрация началась мирно, а беспорядки были вызваны провокацией. По его словам, мимо колонны курдов проехал фургон с турецким флагом, в котором люди демонстрировали жест "Серых волков" - турецкой ультраправой организации, враждебной к курдской общине.

Как сообщалось, беспорядки, в которых приняли участие сотни человек, прошли близ площади Республики в субботу. Причиной демонстрации стала произошедшая накануне стрельба во французской столице: 69-летний мужчина убил трех курдов и ранил еще нескольких. Вскоре после этого, вечером 23 декабря, близ места происшествия, произошли столкновения между курдами и полицейскими.