Число жертв снежного шторма в США выросло до 48

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Не менее 48 человек погибли из-за снежной бури и холодов в США, сообщают в понедельник американские СМИ.

Ранее поступали данные о 41 жертве.

При этом отмечается, что 27 от общего числа летальных случаев приходится на западную часть штата Нью-Йорк.

Спасательные службы не исключают, что это число жертв может вырасти, поскольку многие жители оказались заблокированными в своих домах из-за морозов и снегопадов, которые привели к массовым отключениям электричества.

Около 60% населения США за последнюю неделю получили предупреждения об опасности из-за непогоды.

Снегопад обрушился на значительную часть страны на прошлой неделе, в ряде районов установились чрезвычайно низкие для регионов температуры.