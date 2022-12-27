Нефть подорожала на данных об отмене обязательного карантина для туристов в Китае

Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в ходе утренних торгов во вторник на информации о дальнейшем ослаблении антиковидных мер в Китае и закрытии части НПЗ в США из-за непогоды.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени во вторник составляет $84,4 за баррель, что на $0,48 (0,57%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в предыдущую пятницу эти контракты подорожали на $2,94 (3,6%), до $83,92 за баррель. В понедельник торги нефтью не проводились из-за католического Рождества.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,5 (0,63%), до $80,06 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $2,07 (2,6%), до $79,56 за баррель.

Власти КНР отменят обязательный карантин для приезжающих в страну из заграницы с 8 января, передает Bloomberg. Кроме того, Пекин понизил уровень надзора за COVID-19, отказавшись от юридической основы для введения жестких мер борьбы с распространением инфекции. "Наши приоритеты должны сместиться с предотвращения и контроля (над коронавирусом - ИФ) к его лечению", - сказал руководитель группы экспертов по борьбе с COVID-19 при Национальной комиссии здравоохранения КНР Лян Ваннянь в интервью для издания People's Daily.

Участники рынка также следят за новостями из США, где падает производство нефтепродуктов из-за сложных погодных условий в ключевых регионах, которые накрыла снежная буря. Так, производство было остановлено на двух крупнейших заводах Motiva Port Arthur и Marathon Galveston Bay в Техасе. По данным Bloomberg, их мощность составляет более 1,8 млн баррелей в сутки.