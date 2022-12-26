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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

СМИ сообщили о росте числа жертв снежного шторма в США

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Число погибших из-за снежной бури и холодов в США продолжает расти.

По данным различных американских СМИ, число жертв снежного шторма составляет от 34 до 41 человека.

"Миллионы людей укрылись в воскресенье от сильных морозов, чтобы переждать зимний шторм, который унес жизни по меньшей мере 34 человек по всей территории Соединенных Штатов и, как ожидается, унесет еще больше жизней", - сообщает Associated Press.

По данным NBC News, по состоянию на вечер воскресенья, погиб по меньшей мере 41 человек.

Смертельные случаи были зафиксированы в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин.

Масштабы шторма были почти беспрецедентными, он простирался от Великих озер возле Канады до Рио-Гранде вдоль границы с Мексикой.

Около 60% населения США столкнулись с предупреждением о зимней погоде.

Шторм был особенно разрушительным в районе Буффало (штат Нью-Йорк).

"Это войдет в историю как самый разрушительный шторм за долгую историю Буффало, пережившего множество крупных штормов", - заявила губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул.

Она сообщила, что в воскресенье вечером в округе Эри (штат Нью-Йорк), власти подтвердили по меньшей мере 12 смертей, связанных со штормом. Ожидается, что это число возрастет.

По данным веб-сайта отслеживания FlightAward, по состоянию на полдень воскресенья по всей стране было отменено более 3300 внутренних и международных рейсов. При этом более 11 тысяч рейсов были задержаны.

Международный аэропорт Буффало-Ниагара закрыт до 11 часов вторника.

Согласно данным сайта PowerOutage.us на 15 часов воскресенья, чуть менее 200 тысяч потребителей остаются без электричества.

США
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