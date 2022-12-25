Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

В провинции Чжэцзян в Китае выявляют за сутки более миллиона случаев COVID-19

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Медицинские службы в провинции Чжэцзян, население которой составляет примерно 64,5 млн человек, регистрируют за сутки свыше 1 млн новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает в воскресенье South China Morning Post (SCMP).

Согласно прогнозам, данный показатель в этой провинции на востоке КНР может достигнуть пика в 2 млн заражений к 1 января прежде, чем начать спад перед Лунным Новым годом, который на этот раз приходится на 22 января 2023 года.

В столице провинции Ханчжоу набирают добровольцев, чтобы помочь городскому центру экстренной медицинской помощи справиться с возросшим количество обращений граждан. Власти активизируют закупки жаропонижающих средств и распределяют более 10 млн единиц прочих медикаментов.

С 2020 года власти Китая придерживались политики "нулевой терпимости" к COVID-19: это означало, что с целью ограничения распространения вируса применялись такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. Однако ранее в декабре этого года власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода в связи с быстрым распространением штамма "омикрон" коронавируса.

В миреВ Китае решили не обнародовать ежедневную статистику по COVID-19Читать подробнее

Ранее стало известно, что Национальная комиссия здравоохранения КНР с воскресенья прекратила публиковать ежедневную статистику по ситуации с COVID-19. Однако, уточняет SCMP, подобные ежедневные данные потеряли смысл после того, как ранее в декабре власти в рамках смягчения мер против COVID-19 отменили принудительное тестирование граждан на возможное наличие вируса.

По различным данным, система здравоохранения в КНР оказалась не готова к изменению политики и испытывает давление из-за нехватки ресурсов. Так, во многих городах не хватает жаропонижающих средств и обезболивающих, тестов на антитела. Растет спрос на аппараты ИВЛ для использования в домашних условиях.

В частности, в провинции Юньнань на юге Китая власти с целью избежать дефицита ввели лимит на продажи болеутоляющего ибупрофена и тестов на антитела.

При этом представители Минздрава Китая предупреждали, что поездки жителей в преддверии Лунного Нового года грозят распространением коронавируса в небольшие города и сельские районы.

Хроника 09 января 2020 года – 25 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
Китай Чжэцзян Коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Зимний шторм в США привел к отменам или задержкам более 1,5 тыс. авиарейсов

Зимний шторм в США привел к отменам или задержкам более 1,5 тыс. авиарейсов

Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 декабря

Число жертв зимнего шторма в США превысило 20 человек

Число жертв зимнего шторма в США превысило 20 человек

Почти 30 человек пострадали при обрушении трибуны на баскетбольном матче в Египте

Христиане западных стран отмечают Рождество

Христиане западных стран отмечают Рождество
Афганистан во власти талибов

"Талибан" запретил афганским женщинам работать в НКО

В ходе беспорядков в Париже задержаны 11 курдов, ранены более 30 полицейских

В Афганистане разогнали митинг против запрета на обучение женщин

Паломники со всего мира прибывают в Вифлеем в рождественский сочельник

Паломники со всего мира прибывают в Вифлеем в рождественский сочельник

Китай раскритиковал американский оборонный бюджет на 2023 год

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });