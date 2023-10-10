Нетаньяху сформирует чрезвычайное правительство с участием оппозиции

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Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Все лидеры коалиционных объединений партий Израиля поддержали предложение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о создании чрезвычайного правительства, сообщает The Times of Israel.

"Все без исключения главы коалиционных партий поддержали создание чрезвычайного национального правительства и уполномочили премьер-министра Биньямина Нетаньяху действовать для его создания", - заявил представитель партии "Ликуд".

Издание отмечает, что пока не достигнуто соглашение с партией "Национальное единство" Бенни Ганца, однако, ожидается, что оно будет готово в скором времени.

Ранее в ультрарелигиозной партии ШАС призвали к созданию чрезвычайного правительства. "Я призываю к безотлагательному созданию чрезвычайного правительства всех тех, кто имеет к этому отношение. Нет времени откладывать это, Израилю сейчас нужен чрезвычайный кабинет министров", - сказал лидер партии Арье Дери.

Ранее лидеры оппозиции - Ганц, а также Яир Лапид призвали Нетаньяху создать такое правительство, но при этом - выдвинули ряд условий для участия в нем. Кроме того, лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман также ранее заявил, что готов войти в чрезвычайное правительство, если приоритетом будет полное уничтожение движения ХАМАС.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны. С обеих сторон погибли сотни человек, тысячи пострадали.