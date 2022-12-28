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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Молдавия увеличит закупку электроэнергии в Приднестровье до 86% потребности

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Молдавия в январе увеличивает объем электроэнергии, закупаемой в Приднестровском регионе, сообщила государственная компания Energocom, которая 27 декабря подписала договор с Молдавской ГРЭС в Приднестровье.

Во вторник Министерство экономического развития Приднестровья сообщило, что действующий договор о поставках электроэнергии из Приднестровья в Молдавию продлен на январь 2023 года. Предполагалось, что соглашение Тирасполя и Кишинева будет действовать весь январь, цена и объемы остаются на уровне декабря 2022 года: 204 млн кВт.ч по цене $73 за 1 тыс. кВт.ч.

Energocom подтвердила продление контракта, но сообщила об увеличении в январе поставок электроэнергии из Приднестровья: Молдавская ГРЭС увеличит объем поставок электроэнергии на правый берег Днестра с 63% до 86% необходимой Молдавии электроэнергии.

Минимальный объем закупки составит 251 млн кВт.ч, максимальный - 263 млн кВт.ч. Закупочная цена электроэнергии остается неизменной - $73 за 1 тыс. кВт.ч, говорится в сообщении Energocom.

Остальные объемы будут получены за счет работы молдавских теплоэлектроцентралей и возобновляемых источников энергии. Кроме того, Energocom также ведет переговоры с партнерами из Румынии об импорте электроэнергии.

Как сообщалось, с 1 октября поставки газа Молдавии сократились на 30% - до 5,7 млн кубометров в сутки при потребностях в 8,06 млн кубометров. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину.

В ноябре и декабре "Газпром" поставляет в Молдавию тот же объем газа - 5,7 млн кубометров в сутки, что составляет менее 40% от необходимого объема для этого времени года. По этой причине в ноябре компания "Молдовагаз" сократила поставки газа от "Газпрома" на левый берег Днестра (Приднестровье), а Молдавская ГРЭС, находящаяся в Приднестровье, перестала поставлять электроэнергию на правый берег. В ноябре Молдавия около 80% необходимой электроэнергии закупала в Румынии, по $200-400 за 1 тыс. кВт.ч, что в несколько раз выше стоимости поставок из Приднестровья.

В декабре Energocom и Молдавская ГРЭС договорились о возобновлении поставок электроэнергии на правый берег Днестра. Согласно договоренностям, с 4 декабря Молдавия поставляет весь объем газа от "Газпрома" в Приднестровье, которое взамен покрывает около 60% потребностей правого берега в электроэнергии.

Для своих нужд республика использует газ, накопленный в газовых хранилищах, а также закупает его на рынке. Средняя цена в декабре составила $1108 за 1 тыс. кубометров, в то время как "Газпром" поставляет Молдавии газ в декабре по $785 за 1 тыс. кубометров.

Молдавия Energocom Приднестровье Молдавская ГРЭС Газпром
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