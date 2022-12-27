Кишинев в январе продолжит получать электроэнергию из Приднестровья в обмен на газ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Молдавия продолжит передавать Приднестровью получаемый от "Газпрома" газ в объеме 5,7 млн кубометров в сутки в обмен на электроэнергию от Молдавской ГРЭС, сообщила пресс-служба Минэкономразвития Приднестровья.

Как следует из пресс-релиза, соглашение Тирасполя и Кишинева будет действовать весь январь, цена и объемы остаются на уровне декабря 2022 года: 204 млн кВт.ч по цене $73 за 1 тыс. кВт.ч.

В Кишиневе информацию о продлении сделки с Тирасполем пока не прокомментировали.

С начала декабря Молдавия отдает весь получаемый от "Газпрома" газ Приднестровью. Расположенная там Молдавская ГРЭС производит с его помощью электроэнергию для республики, покрывающую примерно 60% от ее импорта электроэнергии. Оставшуюся часть Молдавия закупает в соседней Румынии, часть объемов покрывалась заключенными контрактами, а часть закупалась на бирже по ценам в несколько раз выше, чем из Приднестровья.

Небольшую часть электроэнергии Молдавия вырабатывает сама за счет местных ТЭЦ, а также ветряных и солнечных электростанций.

Для своих нужд республика использует газ, накопленный в газовых хранилищах, а также закупает его на рынке. Средняя цена в декабре составила $1108 за 1 тыс. кубометров, в то время как "Газпром" поставляет Молдавии газ в декабре по $785 за 1 тыс. кубометров.