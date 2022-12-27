Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Кишинев в январе продолжит получать электроэнергию из Приднестровья в обмен на газ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Молдавия продолжит передавать Приднестровью получаемый от "Газпрома" газ в объеме 5,7 млн кубометров в сутки в обмен на электроэнергию от Молдавской ГРЭС, сообщила пресс-служба Минэкономразвития Приднестровья.

Как следует из пресс-релиза, соглашение Тирасполя и Кишинева будет действовать весь январь, цена и объемы остаются на уровне декабря 2022 года: 204 млн кВт.ч по цене $73 за 1 тыс. кВт.ч.

В Кишиневе информацию о продлении сделки с Тирасполем пока не прокомментировали.

С начала декабря Молдавия отдает весь получаемый от "Газпрома" газ Приднестровью. Расположенная там Молдавская ГРЭС производит с его помощью электроэнергию для республики, покрывающую примерно 60% от ее импорта электроэнергии. Оставшуюся часть Молдавия закупает в соседней Румынии, часть объемов покрывалась заключенными контрактами, а часть закупалась на бирже по ценам в несколько раз выше, чем из Приднестровья.

Небольшую часть электроэнергии Молдавия вырабатывает сама за счет местных ТЭЦ, а также ветряных и солнечных электростанций.

Для своих нужд республика использует газ, накопленный в газовых хранилищах, а также закупает его на рынке. Средняя цена в декабре составила $1108 за 1 тыс. кубометров, в то время как "Газпром" поставляет Молдавии газ в декабре по $785 за 1 тыс. кубометров.

Молдавия Приднестровье Газпром Молдавская ГРЭС Тирасполь Кишинев Румыния
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Немецкие СМИ узнали о назначении в 2023 году члена СвДП послом ФРГ в России

Южнокорейские военные извинились за то, что не смогли перехватить беспилотники КНДР

Южнокорейские военные извинились за то, что не смогли перехватить беспилотники КНДР

Что случилось этой ночью: вторник, 27 декабря

Президент Сербии привел армию в состояние наивысшей боевой готовности

Майк Пенс зарегистрировался в качестве кандидата в президенты США на выборах в 2024

Майк Пенс зарегистрировался в качестве кандидата в президенты США на выборах в 2024

Эрдоган заявил, что запасы природного газа Турции в Черном море составляют 710 млрд кубометров

Эрдоган заявил, что запасы природного газа Турции в Черном море составляют 710 млрд кубометров

Что произошло за день: понедельник, 26 декабря

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Оператор "Северного потока" начал оценку стоимости ремонта трубы после ЧП

Сбербанк надеется открыть филиал в Китае до конца 2023 года

Сбербанк надеется открыть филиал в Китае до конца 2023 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });