Эрдоган заявил Зеленскому о готовности содействовать урегулированию на Украине

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским перспективы урегулирования украинского конфликта, сообщает Anadolu.

В частности, Эрдоган отметил "готовность Анкары к дипломатическому вкладу в долгосрочный мир между Москвой и Киевом".

Он также выразил соболезнования Зеленскому в связи с крушением в Киевской области вертолета, на борту которого находился глава МВД Украины Денис Монастырский.