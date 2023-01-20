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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:19

Эрдоган заявил Зеленскому о готовности содействовать урегулированию на Украине

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским перспективы урегулирования украинского конфликта, сообщает Anadolu.

В частности, Эрдоган отметил "готовность Анкары к дипломатическому вкладу в долгосрочный мир между Москвой и Киевом".

Он также выразил соболезнования Зеленскому в связи с крушением в Киевской области вертолета, на борту которого находился глава МВД Украины Денис Монастырский.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Турция Украина Реджеп Тайип Эрдоган Денис Монастырский
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