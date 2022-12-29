Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Посла Украины вызвали в белорусский МИД в связи с инцидентом с ракетой

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В МИД Белоруссии вызвали посла Украины, сообщает в четверг госагентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза.

Сообщается, что послу "заявили решительный протест в связи с инцидентом с ракетой".

"Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов", - сказал пресс-секретарь МИД Белоруссии.

Ранее министерство обороны Белоруссии заявило, что в четверг утром силами войск противовоздушной обороны на территории республики, в Брестской области, была сбита украинская ракета. В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса С-300, выпущенной с территории Украины, уточнили в Минобороны.

Белоруссия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена Brent снизилась до $82 за баррель

Цена Brent снизилась до $82 за баррель

Украинская ракета С-300 упала на территории Белоруссии

В ЕС обсуждают координацию действий в связи с волной заражений COVID-19 в Китае

В ЕС обсуждают координацию действий в связи с волной заражений COVID-19 в Китае

Что случилось этой ночью: четверг, 29 декабря

Япония предоставит Ираку кредит в $1,2 млрд для модернизации НПЗ в Басре

Япония предоставит Ираку кредит в $1,2 млрд для модернизации НПЗ в Басре

Вучич призвал сербов на севере Косово разобрать баррикады

Вучич призвал сербов на севере Косово разобрать баррикады

Лавров заявил, что у США и РФ нет канала диалога по Украине

Лавров заявил, что у США и РФ нет канала диалога по Украине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });