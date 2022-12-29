Посла Украины вызвали в белорусский МИД в связи с инцидентом с ракетой

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В МИД Белоруссии вызвали посла Украины, сообщает в четверг госагентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза.

Сообщается, что послу "заявили решительный протест в связи с инцидентом с ракетой".

"Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов", - сказал пресс-секретарь МИД Белоруссии.

Ранее министерство обороны Белоруссии заявило, что в четверг утром силами войск противовоздушной обороны на территории республики, в Брестской области, была сбита украинская ракета. В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса С-300, выпущенной с территории Украины, уточнили в Минобороны.