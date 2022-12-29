Украинская ракета С-300 упала на территории Белоруссии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президента Белоруссии Александра Лукашенко проинформировали о падении украинской ракеты на территории республики, сообщил приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".

"Сегодня в промежутке с 10.00 до 11.00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300. Причины падения сейчас устанавливаются. По его поручению на месте работает группа военных и следователей", - говорится в сообщении.

В Белоруссии рассматривают две основные версии произошедшего: залет ракеты на территорию Белоруссии, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону. По второй версии, ракета сбита в результате работы систем ПВО Белоруссии.

По данным телеграм-канала, на месте происшествия работают специалисты Следственного комитета, МВД, Минобороны страны.

Сведений о пострадавших на данный момент не имеется.