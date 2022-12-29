Умер бывший премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар

Президент Карис отметил, что без Сависаара эстонская политика была бы менее красочной

Фото: Виктор Вестеринен/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Эстонии 29 декабря в возрасте 72 лет умер бывший премьер-министр Эдгар Сависаар.

"Сегодня нас покинул бывший премьер-министр Эстонской Республики Эдгар Сависаар. Сависаар был одной из выдающихся фигур эстонского политического ландшафта, он сыграл важную роль в строительстве только что восстановившей независимость Эстонии", - сообщила в соцсетях пресс-служба правительства республики.

Сависаар 3 апреля 1990 года был назначен председателем Совета Министров Эстонской ССР. Он стал первым премьером Эстонии после после принятия 8 мая 1990 года закона о восстановлении действия Конституции независимой Эстонии 1938 года. Его правительство находилось у власти до 30 января 1992 года.

Позднее Сависаар был вице-спикером Рийгикогу, министром внутренних дел и министром экономики и коммуникаций Эстонии, мэром Таллина, долгое годы возглавлял партию Центра, за которую голосовало большинство русскоговорящих избирателей.

"Три десятилетия эстонской политики были бы более скучными и менее красочными без Эдгара Сависаара. Мы будем помнить ту важную роль, которую он сыграл в восстановлении независимости Эстонии, когда сначала возглавлял Народный фронт, а затем правительство, участвовал в формировании политического ландшафта Эстонии в качестве председателя партии Центра. Сила его мыслей и поступков, а также периодические противоречия заслуженно принесли ему прозвище Носорог", - заявил президент Эстонии Алар Карис.

Он выразил глубокое соболезнование близким, родным Сависаара и всем, для кого он был важен.

Сависаар считался одним из самых противоречивых деятелей в эстонской политике. Во время событий вокруг демонтажа памятника Воину-освободителю Таллина от немецких фашистов (Бронзовый солдат) он выступил против этой акции правительства и обвинил премьера Андруса Ангсипа в попытках расколоть эстонское общество путем провоцирования русского меньшинства, что вызвало резкую реакцию националистических кругов.

Сависаар был одним из инициаторов соглашения о партнерстве партии Центра и "Единой России", строительства в Таллине собора Православной церкви Московского патриархата.

В 2016 году в Таллине начался судебный процесс по обвинению его во взяточничестве.

До этого в марте 2015 года Сависаару ампутировали правую ногу после того, как по возвращении из командировки в Бангкок у него была обнаружена стрептококковая инфекция, возник синдром токсического шока, что привело к поражению почек. Был диагностировал ряд и других тяжелых заболеваний. После неоднократных медицинских экспертных медицинских комиссий он был признан в 2018 году неподсудным по состоянию здоровья.

Сависаар, бывший на время начала судебного процесса председателем партии Центра, за которую традиционно голосовало около 80% русскоговорящего населения, заявлял неоднократно, что не признает себя виновным и что подозрения носят политический характер. Спецслужбы и власти страны подозревали его в пророссийских настроениях, чрезмерной зависимости от Москвы, из-за чего крупнейшая в Эстонии партия Центра до 2016 года 10 лет была в оппозиции.

5 ноября 2016 года внутренняя оппозиция партии Центра во главе с Юри Ратасом сместила на специально созванном съезде Сависаара с поста председателя партии, что открыло центристам путь к вхождению в коалицию. После этого Сависаар был вынужден отойти от активной политической деятельности, а партия Центра без него стала терять авторитет среди русскоязычных избирателей.