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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Три судна переправят украинское продовольствие в Тунис и Марокко

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Украинские порты с 20 по 29 декабря покинуло 41 судно с почти 1,6 млн тонн продовольствия, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"С 20 по 28 декабря из украинских портов вышли 38 судов, они перевезли в общей сложности 1 552 879 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 29 декабря из украинских портов вышли три сухогруза с 42 070 тонн продовольствия.

Два судна New Victory (23,5 тыс. тонн ячменя) и Panjali Teymurov (3,3 тыс. тонн растительного масла и 2 970 тонн соевого масла) направляются в Тунис. Сухогруз Aileen доставит в Марокко 12,3 тыс. тонн подсолнечного шрота.

В СКЦ сообщили, что "была подана 61 заявка на участие в инициативе".

Кроме того, 10 судов ожидают разрешения на заход в порты Украины, 31 груженое судно ожидает отправления в пункты назначения.

"По состоянию на 29 декабря общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 15 959 660 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1 206 судов: 597 на прибытие в украинские порты и 609 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.

Украина Турция Тунис
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