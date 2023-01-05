Три судна доставят продовольствие из Украины в Китай

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Из украинских портов в среду вышли три сухогруза с кукурузой и подсолнечным шротом, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"4 января три судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 197 851 тонну зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Три сухогруза, - Presinge (70 514 тонн кукурузы), Shen Yu 79 (64 667 тонн кукурузы) и Mona KH (44 670 тонн кукурузы и 18 тысяч подсолнечного шрота), - направляются в Китай.

В СКЦ сообщили, что "было подано 70 заявок на участие в инициативе".

Кроме того, шесть судов ожидают разрешения на заход в порты Украины, 26 груженых сухогрузов ожидают отправления в пункты назначения.

"По состоянию на 4 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 16 630 516 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1 239 судов: 616 на прибытие в украинские порты и 623 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.