Индонезия отменяет оставшиеся антиковидные ограничения внутри страны

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о снятии всех ограничений, введенных для борьбы с распространением COVID-19, поскольку у большинства граждан выработались антитела к коронавирусу, сообщает портал WIONews.

"Ограничений на собрания и передвижения больше не будет", - сказал он на пресс-конференции, добавив, что правительство приняло решение на основе последних данных статистики заражений в Индонезии.

Президент призвал граждан Индонезии и приезжающих в страну сохранять бдительность в отношении коронавируса и продолжать носить маски в толпе или в помещении.

Иностранные туристы могут посетить Индонезию только с сертификатом о полной вакцинации (для россиян - "Спутником V"). Кроме того, перед путешествием туристам необходимо оформить медицинскую страховку с покрытием не менее $25 тыс. и установить приложение Peduli Lindungi.