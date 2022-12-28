Китай с 8 января отменит ПЦР-тесты на коронавирус на границе для приезжающих

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Китайские власти с 8 января более не будут требовать от лиц, въезжающих в страну, сдавать при пересечении границы ПЦР-тесты на COVID-19. Об этом сообщает в среду CGTN со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Однако в управлении уточнили, что приезжающие должны в течение 48 часов до прибытия предоставить властям результаты такого тестирования.

Кроме того, ранее власти объявили, что возобновят выдачу документов для туристов, желающих выехать за рубеж. Государственное управление по делам миграции с 8 января начнет принимать паспорта от туристов, намеревающихся посетить зарубежные страны. В управлении отметили, что будут обрабатывать заявки на продление и повторное оформление виз, но не уточнили, будут ли принимать тех граждан, кто хочет поехать за рубеж в первый раз. В ведомстве добавили, что будут поэтапно работать над возобновлением приема иностранных туристов.

Ранее на фоне пандемии COVID-19 власти Китая серьезно ограничили выдачу виз иностранцам и загранпаспортов собственным гражданам.

С 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает с целью ограничения распространения вируса применение таких мер, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми.

Однако ранее в декабре власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.

В свою очередь Япония, Южная Корея, Индия потребовали от прибывающих из КНР сдавать тесты на возможное наличие COVID-19.