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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Министр обороны Финляндии считает, что страна станет членом НАТО к июлю 2023г

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен полагает, что к Вильнюсскому саммиту НАТО, который состоится в столице Литвы 11-12 июля 2023 года, страна станет членом альянса.

"Я думаю, что есть веские основания полагать, что ко времени Вильнюсского саммита Финляндия станет членом НАТО", - сказал он в пятницу на встрече с жителями региона Хяме.

"Мы отвечаем критериям членства в НАТО и привержены меморандуму о взаимопонимании, подписанному Финляндией, Швецией и Турцией на саммите в Мадриде", - отметил министр.

Кайкконен сказал, что финские оборонные компании конкурентоспособны на международном рынке вооружений, что важно для будущего членства в НАТО.

"С сильной оборонной промышленностью мы также укрепим нашу собственную оборону и безопасность поставок", - уверен глава военного ведомства Финляндии.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

В миреГенсек НАТО принял заявки Финляндии и Швеции на членство в альянсеЧитать подробнее

На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от скандинавских стран объявить террористическими курдские организации и выдать обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

МИД России критически относится к планам Финляндии и Швеции по присоединению к НАТО, считая, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

Финляндия НАТО
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