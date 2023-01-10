НАТО готово защищать Швецию и Финляндию еще до их вступления в альянс

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов в случае необходимости выступить в защиту Швеции и Финляндии, которые еще не присоединились к организации официально, но все больше интегрируются.

Он сказал об этом на пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе после подписания декларации о сотрудничестве с Евросоюзом.

"В настоящее время исключено, что эти две страны могут оказаться перед лицом военной угрозы без того, что последует реакция со стороны НАТО", - считает он.

По его словам, сейчас Швеция и Финляндия находятся в иной ситуации, чем до начала процедуры вступления в НАТО. Несколько стран-союзниц, включая США, имеют с ними двусторонние договоренности о гарантиях безопасности. Североатлантический Альянс усилил свое присутствие в регионе. Швеция и Финляндия как кандидаты на вступление участвуют в совещаниях альянса на разных уровнях. "И обе страны все больше и больше интегрированы также в военные структуры организации", - добавил генсек.

"Я убежден, что процесс вступления завершится и что все союзники ратифицируют протокол о вступлении в своих парламентах. И это касается также и Турции", - заявил Столтенберг, отметив, что это самый быстрый процесс присоединения к организации новых членов в истории альянса.

Уже 28 из 30 стран-участниц НАТО ратифицировали этот протокол, и он уверен, что это также сделают Турция и Венгрия.

В руководстве Венгрии предупредили, что парламент страны начнет рассматривать вопрос о ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО после того, как возобновит работу 20 февраля 2023 года. В Будапеште считают, что депутаты, скорее всего, поддержат включение Швеции и Финляндии в альянс.

Анкара согласилась разрешить начать процедуру вступления обеих стран в НАТО летом 2022 года только в обмен на выполнение ряда своих требований. В частности, от Финляндии и Швеции потребовали не поддерживать эмбарго на поставки оружия в Турцию, не помогать курдским организациям, которые Анкара считает террористическими, и выдавать Турции подозреваемых террористов.

8 января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна не может и не хочет выполнить все требования Турции, а те, на которые согласилась, уже выполнила.