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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

В Хельсинки заявили о согласии Анкары поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Взамен Швеция и Финляндия пообещали не поддерживать группировки, которые Турция обвиняет в терроризме

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Турция согласилась поддержать заявки Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО на саммите альянса в Мадриде, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

"Сегодня в Мадриде перед началом саммита НАТО у нас прошла основательная встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон при посредничестве генсека НАТО Йенса Столтенберга", - говорится в пресс-релизе канцелярии президента.

"В результате этой встречи наши министры иностранных дел подписали трехсторонний меморандум, который подтверждает, что Турция на саммите в Мадриде выразит поддержку приглашению Финляндии и Швеции стать членами НАТО", - сказал Ниинистё.

"Союзники по НАТО в течение двух ближайших дней согласуют конкретные шаги для вступления Швеции и Финляндии в альянс, - ожидают в Хельсинки. - Конкретные шаги нашего вступления в НАТО будут согласованы союзниками по НАТО в течение двух следующих дней, но это решение с настоящего момента является неизбежным".

"За последние несколько недель Турция выразила обеспокоенность угрозой терроризма. Финляндия всегда серьезно относилась к этим проблемам. Финляндия осуждает терроризм во всех его проявлениях. Как член НАТО, Финляндия будет полностью привержена документам и политике НАТО по борьбе с терроризмом", - сказал также президент.

Разъяснения Анкары

Администрация президента Эрдогана подтвердила, что достигнут консенсус по вопросам о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, Анкара получила все необходимые ей заверения, пишет Daily Sabah. Швеция и Финляндия пообещали проявлять солидарность с Турцией в ее борьбе со всеми возможными террористами и не поддерживать "Рабочую партию Курдистана" (РПК), Силы самообороны сирийских курдов (YPG), связанные с партией, а также движение проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO.

На сайте НАТО велась трансляция подписания трехстороннего соглашения.

Комментарии руководства НАТО

Столтенберг на пресс-конференции после подписания этого меморандума сказал, что уже на этом саммите лидеры стран НАТО примут решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами НАТО - и в итоге обе страны получат статус стран, приглашенных в альянс. В дальнейшем проблем с принятием их в НАТО он не ждет.

"Затем будет процесс ратификации во всех столицах, но я абсолютно уверен, что... присоединение Швеции и Финляндии к нашему альянсу произойдет", - добавил он.

По его мнению, это не только усилит альянс, но и полностью изменит ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе. Он отметил, что Финляндия и Швеция находятся недалеко от Эстонии, Литвы и Латвии, потому присоединение стран к альянсу действительно важно для стран Балтии. Также Финляндия и Швеция принесут в НАТО хорошо развитую армию, стабильные и сильные политические институты, что усилит и НАТО, и обе страны.

Столтенберг, говоря о последствиях вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО, отметил, что эти страны отменят эмбарго на поставки вооружений Турции. Кроме того, они пообещали Турции внести ряд изменений в свое законодательство, обязаться бороться против курдских сепаратистских движений и подписать с Анкарой соглашения, регламентирующие процедуру экстрадиции.

18 мая Финляндия и Швеция передали заявки на вступление в НАТО. Турция блокировала их рассмотрение, обвинив эти страны в поддержке курдских группировок, которые в Турции считаются террористическими. Также Анкара потребовала снятия эмбарго и других ограничений, касающихся экспорта продукции турецкой оборонной промышленности.

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