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В РПЦ выразили скорбь в связи с кончиной Бенедикта XVI

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви со скорбью восприняли весть о кончине бывшего папы римского Бенедикта XVI. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил значительный вклад понтифика в защиту традиционных ценностей.

"Безусловный авторитет Бенедикта XVI как выдающегося богослова позволил ему внести значительный вклад в развитие межхристианского сотрудничества, свидетельство о Христе перед лицом секуляризированного мира и в дело защиты традиционных нравственных ценностей", - говорится в патриаршем соболезновании папе римскому Франциску, опубликованном на сайте РПЦ.

Многолетний жизненный путь папы Бенедикта ознаменовал "целую эпоху" в истории Римско-католической церкви, которую он возглавлял в "непростой исторический период, связанный со многими внешними и внутренними вызовами", отметил предстоятель РПЦ.

Он упомянул "глубокую любовь" Бенедикта XVI к восточному христианству и, в частности, искреннее уважение к традиции русского православия. "За время понтификата Бенедикта XVI отношения Русской православной церкви и Римско-католической церкви получили значительное развитие в духе братского соработничества и стремления к взаимодействию на пути преодоления подчас болезненного наследия прошлого", - почеркнул предстоятель РПЦ.

В письме к понтифику он признается, что со скорбью воспринял известие о кончине папы на покое Бенедикта XVI.

"От лица Русской православной церкви выражаю Вам и пастве Римско-католической церкви соболезнования в связи с постигшей вас утратой. Всемилостивый Господь, смиренным работником в винограднике которого почивший понтифик назвал себя в день своего избрания, да сотворит ему вечную память!" - говорится в соболезновании.

"Бенедикт XVI был известен как приверженец идеи единства между христианами, которую он последовательно продвигал, в том числе выстраивая отношения с Русской церковью. Период его понтификата был отмечен целым рядом инициатив по развитию этих отношений, открытием новой страницы, связанной с бОльшим доверием и взаимопониманием", - заявил "Интерфаксу" в субботу секретарь Отдела внешних церковных связей по межхристианским отношениям игумен Стефан (Игумнов).

По его словам, новость о кончине папы на покое Бенедикта XVI со скорбью воспринимается христианами во всем мире.

Будучи известным и глубоким богословом, папа Бенедикт хорошо понимал важность сохранения традиционного христианского наследия западной цивилизации, тех ценностей, которые связаны с базовыми евангельскими понятиями о нравственности и достоинстве человека, отметил представитель РПЦ.

"В Русской православной церкви вспоминают о годах понтификата папы Бенедикта как о времени начала такого взаимодействия с Ватиканом, в основу которого были заложены вышеперечисленные принципы и общая озабоченность будущим христианства а нашем мире", - сказал собеседник агентства.

Понтифик на покое Бенедикт XVI умер утром 31 декабря. Ему было 95 лет. В последние несколько дней его состояние сильно ухудшилось.

Он занимал папский престол с 2005 по 2013 год и оставил его добровольно в феврале 2013 года, сославшись на слабое здоровье.

Бенедикт XVI Ватикан РПЦ игумен Стефан Патриарх Кирилл
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