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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:25

Мировые лидеры и политики опечалены кончиной Бенедикта XVI

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Мировые лидеры и политики соболезнуют в связи с кончиной понтифика на покое Бенедикта XVI, отмечая его исключительные качества.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Бенедикт XVI "с душой и разумом трудился ради братского мира".

"Мои мысли с католиками Франции и всего мира, которые скорбят в связи с уходом из жизни Его Святейшества Бенедикта XVI", - заявил Макрон.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что мир потерял "выдающуюся личность". Он выразил соболезнования и подчеркнул, что понтифик был "умным теологом".

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак присоединился к соболезнованиям: "Он был великим теологом, чей визит в Великобританию в 2010 году стал историческим моментом как для католиков, так и для некатоликов по всей стране".

Глава МИД Италии Антонио Таяни также назвал Бенедикта XVI выдающимся человеком. "Я очень опечален кончиной Бенедикта XVI. Это был выдающийся теолог. Я ценил и то, чему он учил, и то, как он разъяснял вопросы, связанные с верой. Его слова в защиту христианских корней Европы всегда останутся в моем сердце", - заявил Таяни.

"Бенедикт XVI был гигантом веры и разума. Он любил Господа, посвятил жизнь служению церкви... Он - христианин, священник, теолог. Он великий человек, и не потеряется на страницах истории", - заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Бенедикт XVI умер утром 31 января в возрасте 94 лет. В последние дни его здоровье сильно ухудшилось, его преемник папа римский Франциск просил молиться за него.

Прощание с бывшим понтификом начнется 2 января в соборе Святого Петра. Похороны состоятся 5 января. Участие в них примет папа римский Франциск.

Бенедикт XVI занимал папский престол с 2005 по 2013 год. В феврале 2013 года он добровольно оставил должность.

Бенедикт XVI Ватикан Европа Италия Франциск
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