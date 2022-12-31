Умер понтифик на покое Бенедикт XVI

Бенедикт XVI Фото Michael Kappeler EPA/Vostock-photo

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Ватикане скончался понтифик на покое Бенедикт XVI, сообщила пресс-служба Святого престола.

Он умер 31 декабря утром в свое резиденции в монастыре Mater Exclesiae на территории Ватикан Ему было 95 лет.

Несколько дней назад в Ватикане сообщили, что состояние Бенедикта XVI резко ухудшилось в связи с преклонным возрастом. Пресс-служба Ватикана стала ежедневно информировать о его здоровье.

Папа римский Франциск с 28 декабря просил молиться за своего предшественника в связи с его тяжелым состоянием.

Бенедикт XVI (в миру Йозеф Ратцингер) занимал папский престол с 2005 по 2013 год, он был 265-м по счету папой римским и первым понтификом за 600 лет, оставившим свой пост добровольно.

После Второй мировой войны Йозеф Ратцингер поступил в Высшую школу философии и богословия в Германии, затем учился в Мюнхенском университете. Он активно изучал философию и теологию, а также преподавал их, в частности, в Мюнстерском университете, Тюбингенском университете. Он владел несколькими иностранными языками.

В сан священника его рукоположили в 1951 году. В сан епископа его возвели в 1977 году.

В феврале 2013 года он сложил с себя полномочия предстоятеля римской католической церкви, сославшись на слабое здоровье. Отрекшись от престола, Бенедикт XVI принял решение вести изолированный образ жизни, не участвовать в управлении церковью и полностью посвятить свое время молитве и размышлениям. После отречения он проживал в монастыре в Ватиканских садах, а церковь возглавил аргентинец Хорхе Бергольо, взявший имя Франциск.