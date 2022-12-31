Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

Умер понтифик на покое Бенедикт XVI

Умер понтифик на покое Бенедикт XVI
Бенедикт XVI
Фото Michael Kappeler EPA/Vostock-photo

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Ватикане скончался понтифик на покое Бенедикт XVI, сообщила пресс-служба Святого престола.

Он умер 31 декабря утром в свое резиденции в монастыре Mater Exclesiae на территории Ватикан Ему было 95 лет.

Несколько дней назад в Ватикане сообщили, что состояние Бенедикта XVI резко ухудшилось в связи с преклонным возрастом. Пресс-служба Ватикана стала ежедневно информировать о его здоровье.

Папа римский Франциск с 28 декабря просил молиться за своего предшественника в связи с его тяжелым состоянием.

Бенедикт XVI (в миру Йозеф Ратцингер) занимал папский престол с 2005 по 2013 год, он был 265-м по счету папой римским и первым понтификом за 600 лет, оставившим свой пост добровольно.

После Второй мировой войны Йозеф Ратцингер поступил в Высшую школу философии и богословия в Германии, затем учился в Мюнхенском университете. Он активно изучал философию и теологию, а также преподавал их, в частности, в Мюнстерском университете, Тюбингенском университете. Он владел несколькими иностранными языками.

В сан священника его рукоположили в 1951 году. В сан епископа его возвели в 1977 году.

В феврале 2013 года он сложил с себя полномочия предстоятеля римской католической церкви, сославшись на слабое здоровье. Отрекшись от престола, Бенедикт XVI принял решение вести изолированный образ жизни, не участвовать в управлении церковью и полностью посвятить свое время молитве и размышлениям. После отречения он проживал в монастыре в Ватиканских садах, а церковь возглавил аргентинец Хорхе Бергольо, взявший имя Франциск.

Бенедикт XVI Франциск Ватикан Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мир готовится встречать Новый год без жестких ковид-ограничений

Мир готовится встречать Новый год без жестких ковид-ограничений
Умершие знаменитости

В США умерла журналистка Барбара Уолтерс

В США умерла журналистка Барбара Уолтерс

Что случилось этой ночью: суббота, 31 декабря

КНДР запустила три баллистических ракеты

Что произошло за день: пятница, 30 декабря

Правительство РФ предложило прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России

Правительство РФ предложило прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России

Путин из действующих лидеров Европы поздравил с Новым годом лишь главу Сербии и премьера Венгрии

Путин из действующих лидеров Европы поздравил с Новым годом лишь главу Сербии и премьера Венгрии
Пандемия коронавируса

В Японии зарегистрировали рекордную суточную смертность от COVID за все время пандемии

В Японии зарегистрировали рекордную суточную смертность от COVID за все время пандемии

Си Цзиньпина ждут с государственным визитом в Москву весной 2023 года

В Киргизии объяснили требование документооборота на киргизском нехваткой учителей русского

В Киргизии объяснили требование документооборота на киргизском нехваткой учителей русского
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });