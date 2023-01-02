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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Ответственность за взрыв вблизи военного аэродрома в Кабуле взяла на себя ИГИЛ

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Филиал запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) - Вилаят Хорасан (также запрещен в России) взял на себя ответственность за взрыв вблизи военного аэродрома в Кабуле, произошедший накануне, сообщает в понедельник информационное агентство Aamaj News.

По данным агентства, террористы на подконтрольных им интернет-ресурсах опубликовали фото смертника, который осуществил атаку.

"Хорасанское отделение ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт у входа в военный аэродром в Кабуле и заявило, что в результате этого инцидента были убиты и ранены 50 боевиков движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация)", - говорится в сообщении.

В миреВзрыв произошел у ворот кабульского военного аэродрома, есть жертвыЧитать подробнее

В минувшее воскресенье официальный представитель МВД талибов Абдул Нафи Такур подтвердил афганским СМИ, что в результате взрыва вблизи кабульского аэродрома есть убитые и раненные, но не уточнил их число.

Он сообщил, что взрывное устройство сработало у первых ворот кабульского военного аэродрома.

Афганистан Кабул ИГИЛ
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