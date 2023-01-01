Взрыв произошел у ворот кабульского военного аэродрома, есть жертвы

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Несколько человек погибли и получили ранения в результате взрыва около военного аэродрома Кабула.

"Взрывное устройство сработало сегодня у первых ворот кабульского военного аэродрома, в результате чего несколько человек убиты и ранены", - сообщил представитель МВД контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Абдул Нафи Такур, которого цитируют местные СМИ.

Другие подробности не сообщаются.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за произошедшее.