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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:08

Взрыв произошел у ворот кабульского военного аэродрома, есть жертвы

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Несколько человек погибли и получили ранения в результате взрыва около военного аэродрома Кабула.

"Взрывное устройство сработало сегодня у первых ворот кабульского военного аэродрома, в результате чего несколько человек убиты и ранены", - сообщил представитель МВД контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Абдул Нафи Такур, которого цитируют местные СМИ.

Другие подробности не сообщаются.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Афганистан Кабул
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