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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

В Иране заявили о продолжении переговоров по восстановлению СВПД

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Иран всегда тесно и серьезно сотрудничал с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и в настоящее время продолжает это эффективное сотрудничество, передает во вторник агентство Tasnim заявление замглавы МИД Ирана Али Багери.

"Как ответственный участник Договора о нераспространении ядерного оружия и член МАГАТЭ, а также как страна, обладающая ядерным потенциалом, знаниями и технологиями в этой области, Иран всегда серьезно и эффективно сотрудничал с МАГАТЭ, и в будущем это сотрудничество обязательно продолжится", - приводит агентство его слова.

Кроме того, Багери, являющийся главным переговорщиком от Ирана по теме ядерного соглашения - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - заявил, что переговоры о возрождении сделки представляют собой непрерывный процесс. "Его методы время от времени могли меняться, но процесс продолжается", - сказал он.

В декабре 2022 года высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Иран в своей политике выбирает неверный путь, чреватый санкциями, но СВПД, по его мнению, надо восстанавливать.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

Иран МАГАТЭ СВПД
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