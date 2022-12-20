США не ожидают прогресса в вопросе СВПД в ближайшее время

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Вашингтоне не рассчитывают в ближайшее время на успехи в отношении возобновления действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Сейчас нет какого-либо продвижения вперед с иранской ядерной сделкой. Мы не ожидаем какого-либо прогресса в ближайшем будущем. Сделка не в фокусе нашего внимания", - цитирует его Washington Examiner.

Президент Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

В начале декабря спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли заявлял, что США не видят смысла заострять внимание на СВПД, поскольку Иран выдвигает неприемлемые требования.

Ранее 20 декабря высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что обсудил с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом вопрос восстановления СВПД. По словам Борреля , контакт, который он назвал необходимым, состоялся "на фоне ухудшения отношений Ирана и ЕС".

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