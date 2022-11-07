Боррель подтвердил расхождения в позициях сторон в вопросе возобновления СВПД

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель не видит сближения позиций сторон в переговорном процессе по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Что касается СВПД, то здесь все развивается в неправильном направлении. Позиции сторон пока не сближаются. Иран должен конструктивно взаимодействовать с Международным агентством по атомной энергии. Я призвал министра (иностранных дел Ирана Хосейна Амира - ИФ) Абдоллахияна к движению вперед", - написал Боррель в понедельник в обзоре, опубликованном в его блоге по итогу состоявшегося на минувшей неделе совещания глав МИД государств G7 в германском Мюнстере, где, по его словам, прошла "важная дискуссия по Ирану".

Глава дипломатии ЕС также упомянул о продолжающихся в Иране протестах после гибели задержанной "полицией нравов" Махсы Амини за якобы "неправильное ношение хиджаба".

"Мы восхищаемся храбростью иранских женщин, которые находятся в авангарде мирных протестов. Я очень четко передал это сообщение моему коллеге министру Абдоллахияну во время нашего телефонного разговора в прошлую среду. 17 октября ЕС ввел санкции в отношении виновных в неприемлемо жестоком подавлении протестов", - напомнил высокий представитель Евросоюза.