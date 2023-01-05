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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Лукашенко призвал ускорить строительство белорусских портов в РФ

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал форсировать строительство портов Белоруссии в России.

"Надо будет обсудить и эти вопросы (нарушение транспортной логистики в связи с санкциями в отношении республики - ИФ). По крайней мере то, что вы просили меня решить на уровне президента Российской Федерации для того, чтобы были открыты для нас порты, я полагаю, что все вопросы решены", - отметил он в четверг на совещании по экспорту белорусских товаров. Его цитирует госагентство БелТА.

"Вопрос остается за малым - начинать грузить в этих портах. Хотя кое-что мы уже начали грузить. Надо быстрее строить эти порты, доводить до определенного уровня и торговать уже через собственные порты", - подчеркнул Лукашенко.

В августе прошлого года премьер страны Роман Головченко заявил, что Белоруссия приняла решение о создании портовой мощности на северо-западе России.

Белоруссия в связи с западными санкциями лишена возможности экспортировать товары, в том числе калийные удобрения, через балтийские порты. Литва с 1 февраля 2022 года перестала принимать поезда из Белоруссии с калийными удобрениями, следовавшими в направлении порта Клайпеды - крупнейшего перевалочного узла при экспорте белорусских удобрений. Через Клайпедский порт на суда ранее погружалось 10-11 млн тонн удобрений "Беларуськалия" в год. Удобрения "Беларуськалия" составляли в Литве около 20-25% всех перевозимых по железным дорогам грузов.

Белоруссия Александр Лукашенко
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