Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Белоруссия решила построить порт на северо-западе России

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Белоруссия приняла решение о создании портовой мощности на северо-западе России, сообщил белорусский премьер-министр Роман Головченко.

"Мы понимаем, что большие объемы надо переваливать. Это касается всех видов грузов: и минеральные удобрения, и лесные грузы, накатные грузы, контейнерные перевозки. Поэтому президенту (Белоруссии Александру Лукашенко - ИФ) были представлены несколько отработанных вариантов дальнейшего развития собственных мощностей. По одному из них решение принято, оно будет реализовано в самое ближайшее время. Это северо-западный регион Российской Федерации", - сказал Головченко, которого цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко в четверг провел совещание по созданию портовых мощностей для экспорта белорусской продукции через Россию.

Белоруссия Россия Роман Головченко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Пандемия коронавируса

Потеря обоняния при COVID-19 стала встречаться крайне редко

Шольц усомнился в возможности запретить выдачу россиянам шенгенских виз

Росавтодор констатирует снижение смертности на дорогах на 10%

Пандемия коронавируса

В России впервые с марта зарегистрировали более 25,8 тыс. случаев СOVID-19

В России впервые с марта зарегистрировали более 25,8 тыс. случаев СOVID-19
Пандемия коронавируса

В РФ выявили шесть случаев заражения гибридным штаммом COVID "дельтакрон"

Что произошло за день: среда, 10 августа

Обвиняемый в хищениях Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС

Дефляция в РФ в июле усилилась до 0,39%

Пандемия коронавируса

Сроки годности вакцин "Спутник V" продлены и составляют от полугода до года

Суд оштрафовал "Новую газету" на 350 тыс. рублей за распространение фейков

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });