Генсек ООН приветствует режим прекращения огня на Украине в Рождество

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует введение Россией режима прекращения огня в православные рождественские праздники по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, сообщил в четверг представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Рождество является священным периодом как для россиян, так и для украинцев. Возможность того, что этому священному времени будет выражено уважение прекращением всех боевых действий, всегда приветствуется генеральным секретарем", - заявил Дюжаррик во время пресс-брифинга.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести на время режим прекращения огня. В министерстве обороны России сообщили, что в войска отдано указание ввести с 12:00 шестого января до 24:00 седьмого января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине.