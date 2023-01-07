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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Совет Безопасности ООН 13 января проведет заседание по Украине

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации на Украине 13 января. Это следует из программы международной организации, опубликованной на сайте ООН.

"13 января. Брифинг. Поддержание мира и безопасности Украины", - говорится в программе.

До этого постпред Японии при ООН Кимихиро Исиканэ сообщал, что Совбез ООН 12 января обсудит ситуацию на Украине. Он отметил, что обсуждение ситуации в этой стране не ограничится указанным заседанием.

ООН Украина
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