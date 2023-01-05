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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

Пушилин заявил, что Рождественское перемирие с Украиной не касается ответного огня

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Решение президента РФ Владимира Путина о рождественском перемирии касается прекращения инициативного огня или наступательных действий, ответный огонь будет, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения", - говорится в заявлении Пушилина, распространенном в четверг его пресс-службой.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации на Украине.

Владимир Путин Денис Пушилин
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