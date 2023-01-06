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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

В Белоруссии сообщили о прибытии еще одного эшелона с военными и техникой РФ

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Минобороны Белоруссии в пятницу сообщило о прибытии в республику очередного эшелона с российскими военнослужащими и военной техникой, входящими в состав региональной группировки войск (сил).

"Еще один эшелон с военнослужащими и военной техникой, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыл в Республику Беларусь", - говорится в сообщении телекомпании Минобороны Белоруссии "ВоенТВ".

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Сообщение сопровождалось кадрами с прибывающими на железнодорожную станцию открытыми платформами с БТРами и бронированными автомобилями.

Ранее в пятницу Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии в республику эшелона с тентованными грузовиками для региональной группировки войск Белоруссии и РФ.

6 января президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Обуз-Лесновский полигон в Брестской области, где заслушал доклады о завершении боевого слаживания частей и соединений региональной группировки войск Белоруссии и России.

Как доложил главе Белоруссии представитель ВС РФ, соединения Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями ВС Белоруссии провели на полигонах республики "учения, командно-штабные тренировки в рамках проведения тренировок союзных сил".

Белоруссия
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