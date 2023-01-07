В Иране казнили еще двух участников антиправительственных протестов

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Судебные власти Ирана сообщили в субботу о казни двух демонстрантов, признанных виновными в убийстве добровольца из военизированного формирования "Басидж", сообщает Associated Press.

По данным властей, осужденные совершили убийство 3 ноября во время акции протеста против иранского руководства близ Тегерана.

Associated Press отмечает, что, таким образом, официально известно уже о казни четырех человек, участвовавших в начавшихся в сентябре прошлого года демонстрациях.