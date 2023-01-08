В НАТО не дали Белграду разрешение вернуть сербские силы безопасности в Косово

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Командование миротворческой миссии под руководством НАТО в Косово (KFOR) отвергло запрос Белграда на возвращение сербских сил безопасности в автономный край Косово и Метохия, заявил в воскресенье президент Сербии Александр Вучич.

"Я не ожидал иного ответа от KFOR", - приводит его слова Associated Press (AP). Как сообщил Вучич, командование KFOR дало ответ, что необходимости в развертывании сербских сил нет.

Президент Сербии упомянул недавний инцидент, в ходе которого офицер косовских сил безопасности, находившийся не при исполнении служебных обязанностей, ранил из огнестрельного оружия двух сербов, включая 11-летнего мальчика; стрелявшего затем арестовали. Вучич в свою очередь отметил, что страны Запада "не волнует, когда ранят сербских мальчиков".

AP напоминает, что Сербия направила соответствующий запрос в середине декабря. В Белграде настаивали, что ООН дала ему право на размещение в Косово нескольких сотен сотрудников сил безопасности, которые помогут стабилизировать обстановку. Однако западные страны и власти Косово выступили против этого предложения.

В тот момент автономном крае Косово и Метохии обострилась напряженность после того, как косовская полиция задержала нескольких бывших сербских полицейских по обвинению в преступлениях во время конфликта 1998-1999 годов. В ответ проживающие в Косово сербы возвели баррикады на автодорогах на севере края.

Однако США и ЕС приложили усилия для налаживания диалога между Белградом и Приштиной. Позднее Вучич призвал сербов разобрать баррикады, заявив, что участники протестов не будут преследоваться по закону.

Армия Сербии покинула Косово и Метохию по итогам конфликта в 1999 году, тогда в краю развернули миссию KFOR. В 2008 году этот регион, населенный албанским этническим большинством, в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии. Многие западные страны признали этот шаг, однако Белград продолжает считать эти земли составной частью сербского государства.