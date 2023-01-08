Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

В НАТО не дали Белграду разрешение вернуть сербские силы безопасности в Косово

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Командование миротворческой миссии под руководством НАТО в Косово (KFOR) отвергло запрос Белграда на возвращение сербских сил безопасности в автономный край Косово и Метохия, заявил в воскресенье президент Сербии Александр Вучич.

"Я не ожидал иного ответа от KFOR", - приводит его слова Associated Press (AP). Как сообщил Вучич, командование KFOR дало ответ, что необходимости в развертывании сербских сил нет.

Президент Сербии упомянул недавний инцидент, в ходе которого офицер косовских сил безопасности, находившийся не при исполнении служебных обязанностей, ранил из огнестрельного оружия двух сербов, включая 11-летнего мальчика; стрелявшего затем арестовали. Вучич в свою очередь отметил, что страны Запада "не волнует, когда ранят сербских мальчиков".

AP напоминает, что Сербия направила соответствующий запрос в середине декабря. В Белграде настаивали, что ООН дала ему право на размещение в Косово нескольких сотен сотрудников сил безопасности, которые помогут стабилизировать обстановку. Однако западные страны и власти Косово выступили против этого предложения.

В тот момент автономном крае Косово и Метохии обострилась напряженность после того, как косовская полиция задержала нескольких бывших сербских полицейских по обвинению в преступлениях во время конфликта 1998-1999 годов. В ответ проживающие в Косово сербы возвели баррикады на автодорогах на севере края.

Однако США и ЕС приложили усилия для налаживания диалога между Белградом и Приштиной. Позднее Вучич призвал сербов разобрать баррикады, заявив, что участники протестов не будут преследоваться по закону.

Армия Сербии покинула Косово и Метохию по итогам конфликта в 1999 году, тогда в краю развернули миссию KFOR. В 2008 году этот регион, населенный албанским этническим большинством, в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии. Многие западные страны признали этот шаг, однако Белград продолжает считать эти земли составной частью сербского государства.

Сербия Косово НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ сообщило об ударе по общежитиям в Краматорске, где базировались силы ВСУ

В Калифорнии из-за ливней и ветра без света остались более 560 тыс. домов и предприятий

В Калифорнии из-за ливней и ветра без света остались более 560 тыс. домов и предприятий

Китай отменил карантин для въезжающих в страну

Китай отменил карантин для въезжающих в страну

Босфор временно закрыли для судоходства из-за тумана

Босфор временно закрыли для судоходства из-за тумана

Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 января

Более 12 тысяч тонн подсолнечного масла из Украины доставят морем в Испанию

Более 12 тысяч тонн подсолнечного масла из Украины доставят морем в Испанию
Пандемия коронавируса

В ЮАР выявили подвариант омикрон-штамма коронавируса "Кракен"

В ЮАР выявили подвариант омикрон-штамма коронавируса "Кракен"

Республиканец Маккарти избран спикером Палаты представителей США в 15-м туре голосования

Республиканец Маккарти избран спикером Палаты представителей США в 15-м туре голосования

Что случилось этой ночью: суббота, 7 января

Целями нового посла США в РФ будет увеличение штата дипмиссии и возобновление выдачи виз

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });