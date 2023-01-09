Мадуро назначил нового главу нефтегазовой PDVSA

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил Педро Рафаэля Теллечеа на пост главы государственной нефтегазовой компании PDVSA, сообщила ее пресс-служба.

Ранее PDVSA возглавлял Асдрубаль Чавес.

C 2019 года Теллечеа руководит венесуэльской нефтехимической компанией Pequiven (входит в PDVSA), в 2022 году участвовал в возвращении контроля над колумбийским заводом по производству удобрений Monomeros (с 2019 года предприятие было под контролем венесуэльской оппозиции). Ранее он был гендиректором совместного предприятия по производству метанола Methanol de Oriente (Metor SA, участниками являются Pequiven, Mitsubishi Corporation и Mitsubishi Gas Chemical - ИФ) и президентом Venezuelan Aluminum Industry C.A.