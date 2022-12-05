PDVSA и Chevron подписали контракты о продолжении производства в Венесуэле

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) и Chevron подписали соглашения о продолжении эксплуатации месторождений и производственной деятельности американской нефтяной компании в Венесуэле, сообщила венесуэльская госкомпания.

Соглашения 2 декабря подписали глава PDVSA Асдрубал Чавес и представитель Chevron Venezuela Хавьер Ла Роса в присутствии венесуэльского министра нефти Тарека Эль-Айссами. Министр назвал смягчение санкций США в отношении PDVSA шагом в правильном направлении, но недостаточным.

"Мы требуем прекращения действия в отношении Венесуэлы ограничительных мер, которые затронули не только PDVSA, но и коммерческих партнеров, которые ведут деятельность внутри страны во благо развития национальной экономики", - заявил он.

Минфин США в ноябре сообщил, что разрешил Chevron Corp. возобновить добычу ресурсов в Венесуэле в ограниченных масштабах.

"OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций - ИФ) выдало генеральную лицензию по Венесуэле, разрешающую корпорации Chevron возобновить в ограниченном объеме операции по добыче ресурсов в Венесуэле", - говорилось в сообщении.

Компании разрешили добывать, транспортировать и поставлять в США нефть или нефтепродукты, произведенные совместными предприятиями (СП) Chevron (поставки в любые другие страны лицензия не разрешает - ИФ), а также проводить любое связанное с этим техническое обслуживание и ремонт на активах СП. Кроме того, Chevron получил право на покупку и ввоз в Венесуэлу товаров или ресурсов, связанных с вышеуказанной деятельностью, включая разбавители, конденсаты, нефть или продукты из природного газа.

Вашингтон запретил импорт нефти PDVSA в США в январе 2019 года, чтобы ослабить позиции Николаса Мадуро, которого США отказались признавать легитимным президентом страны после прошедших в стране выборов.

Четыре венесуэльских СП Chevron производили на тот момент в общей сложности 200 тыс. б/с нефти - более четверти всего объема добычи нефти в стране. Chevron присутствует в Венесуэле с 1920-х годов, дольше, чем Exxon Mobil Corp., которая покинула страну после национализации нефтяных активов бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом.