Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Растения-кандидаты на развымирание, садящийся на жердочку дрон-орнитоптер, а также последний сухопутный мост между Азией и Америкой

Берингов пролив Фото: Haribo M via Getty Images

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Инженеры из Швейцарии и Испании разработали прототип дрона-орнитоптера с лапой, благодаря механическому захвату которой орнитоптер может садиться на ветви и жердочки. Пружинный механизм, размещенный в захвате, срабатывает за 20 миллисекунд и позволяет орнитоптеру на лету ухватываться, например, за ветви деревьев. Полет – процесс довольно энергозатратный, из-за чего современные дроны могут проводить в воздухе лишь ограниченное время. А этот дрон-орнитоптер может сэкономить заряд батареи, если сядет на окружающие объекты.

- Вредные привычки видно по фМРТ. К такому выводу пришли психологи, которые выясняли, какие зоны мозга активируются во время тяги к разным веществам. Созданный учеными алгоритм выявил тех, кто любит выпить, курит и употребляет наркотики. А заодно подтвердил, что при тяге к еде и веществам активируются похожие зоны мозга.

- Ученые выяснили, что пресноводная инфузория Halteria sp. может расти и размножаться только на вирусах, без других источников питания. В эксперименте инфузории прекрасно росли и размножались, питаясь только хлоровирусами. И это важно не только для инфузорий и вирусов, но и для всей пищевой цепи. Некоторые инфузории могут съесть достаточно вирусных частиц, чтобы стимулировать рост популяции на уровне, аналогичном росту простейших в целом. Потом этих инфузорий может поглотить зоопланктон – то есть вирусы сами по себе могут быть источником энергии, которая распространяется вверх по пищевым цепям.

- Вполне возможно, что мы так и не дождемся возрождения мамонтов. Однако у нас есть неплохой шанс однажды полюбоваться вымершими растениями. Ботаники выяснили, что в гербарных образцах по всему миру хранятся семена 161 исчезнувшего вида растений. Семена по крайней мере 50 из них можно прорастить и тем самым вернуть к жизни вымершие виды. Эти выводы еще предстоит проверить на практике. Дело в том, что в прошлом гербарные образцы часто обрабатывали химическими веществами для борьбы с вредителями и грибками. А в наши дни их с той же целью подвергают кратковременной заморозке. Обе этих процедуры могут повредить всхожести семян.

- Подвижный интеллект включается каждый раз, когда мы сталкиваемся с чем-то новым, для чего предыдущего опыта уже недостаточно. О нем заговорили еще в 1960-х годах и с тех пор успели неплохо изучить, но без ответа оставался очень важный вопрос – какие отделы мозга за него отвечают. Британским исследователям удалось ответить на этот вопрос при помощи пациентов с поражениями разных отделов центральной нервной системы. Оказалось, что нарушения гибкого интеллекта коррелируют с поражениями правой лобной доли.

- Если бы мы жили в ледниковый период, то при желании смогли бы попасть из Азии в Америку по суше. Известно, что перешеек между двумя континентами исчез под натиском моря около 11 тысяч лет назад. Ученые извлекли керны отложений в Северном Ледовитом океане и проанализировали в них содержание изотопов азота. Так они смогли выяснить, когда сухопутный мост между Азией и Америкой появился в последний раз. Это произошло около 36 тысяч лет назад, то есть примерно за десять тысяч лет до наступления максимума последнего оледенения.

-- В начале января 2023 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) может одобрить очередной препарат от болезни Альцгеймера – леканемаб. Летом 2021 года оно одобрило лекарство, которое не лечит ни болезнь, ни симптомы, и сейчас готовится сделать это снова. Предыдущая таблетка (адуканумаб) от той же компании Biogen и с таким же механизмом получила свой билет в клинику полтора года назад – но так никого и не лечит. Сайт N+1 рассказал, как так вышло, почему трещат медицинские стандарты и что теперь оказывается на рынке вместо лекарств от болезни.