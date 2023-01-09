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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Генсек НАТО вновь заявил, что Швеция выполнила все необходимое для вступления в альянс

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь заявил, что Швеция выполнила все необходимые требования для вступления в альянс, и потому нужно завершить процесс ратификации ее членства.

"Я говорил, что пришло время завершить ратификационный процесс в отношении Швеции", - сказал Столтенберг в интервью газете Aftonbladet.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон со своей стороны, ранее указал, что, по его мнению, Стокгольм выполнил свои обязательства и потому теперь Турции, еще не ратифицировавшей расширение НАТО, следует принять решение по этому вопросу.

"У нас хорошо продвигается процесс вместе с Финляндией и Турцией, и мы делаем то, о чем мы договаривались с Анкарой", - сказал Кристерссон накануне во время открытия конференции на горнолыжном курорте Сэлен, на которой также присутствовал Столтенберг.

При этом, в конце декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Швеция и Финляндия все так же не выполняют обязательства, которые предусмотрены соглашением Анкары, Стокгольма и Хельсинки для урегулирования вопроса о членстве в НАТО.

Страны НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все члены альянса ратифицируют протоколы о вступлении. Из 30 государств НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе не ратифицировали Турция и Венгрия.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от скандинавских стран объявить террористическими курдские организации и выдать обвиняемых в терроризме, а также отменить запрет на поставки оружия Анкаре. Власти Венгрии обещают позже этой зимой провести в парламенте голосование по ратификации.

НАТО Швеция Турция
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