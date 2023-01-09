Финляндия не намерена запрещать работу российского такси Yango

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Министерство транспорта Финляндии не видит причин для запрета деятельности такси Yango и ее владельца, российского IT-гиганта Yandex.

Российская компания не нарушает финского законодательства, поэтому Министерство транспорта не находит причин для запрета деятельности Yango в Финляндии, сообщают в понедельник местные СМИ.

"Правительство активно следит за деятельностью Yandex в Финляндии и за санкциями, наложенными Европейским союзом", - приводят они слова из ответов министра транспорта Тимо Харакка и министра иностранных дел Пекки Хаависто на три письменных запроса в парламенте о том, следует ли запретить Yandex и Yango в Финляндии.

В последний раз вопрос поднимался в парламенте 30 декабря, всегда ответ был одним и тем же. Этот вопрос обсуждался в парламенте Финляндии уже пять раз.

В запросах в парламент высказывались опасения "потенциальной угрозы безопасности, исходящей от российских компаний, работающих в Финляндии", при этом особенный упор делался на службу такси и ее владельца, российского IT-гиганта Yandex. В пример приводились страны Балтии, которые запретили Yandex оказывать любые связанные с перевозкой пассажиров услуги еще в апреле прошлого года из-за угрозы безопасности, поскольку данные о пользователях хранятся в России и могут быть переданы ФСБ.